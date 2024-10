Movieplayer.it - Avengers, Robert Downey Jr. e i fratelli Russo lavoravano a un nuovo progetto prima che Marvel li richiamasse

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Attore e registi sarebbero rimasti molto soddisfatti dalla storia presentata daiStudios per il loro ritorno nel mondo dei cinecomic Joeha rivelato nel corso di una nuova intervista concessa al MCM Comic Con 2024 che laha contattato lui, il fratello Anthony eJr. per tornare per un altro film degliquando il trio era già al lavoro su un altro. Al Comic-Con dello scorso luglio, infatti, è stato annunciato che Anthony e Joetorneranno alla regia di due nuovi film: Doomsday e: Secret Wars, il primo dei quali introdurrÃJr. nei panni del Dottor Destino, che in molti indicano come il prossimo grande cattivo delCinematic