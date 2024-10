Autosas presenta il Nuovo Ford Explorer al Four Seasons di Firenze: un SUV che ridefinisce l'avventura automobilistica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un’elegante serata organizzata presso l'Hotel Four Seasons di Firenze, Autosas ha svelato in anteprima assoluta il Nuovo Ford Explorer, un SUV elettrico rivoluzionario che segna una nuova era nell'esplorazione e nella mobilità sostenibile. Questo evento esclusivo ha attirato appassionati del settore automobilistico, esperti e giornalisti, offrendo un primo sguardo a un veicolo destinato a ridefinire i canoni del comfort e delle prestazioni in ambito SUV. Nuovo Ford Explorer: dimensioni, autonomia e prestazioni senza pari Con una lunghezza di 4,46 metri e una larghezza di 2,06 metri, il Nuovo Ford Explorer è un SUV che non passa inosservato. Le sue dimensioni generose sono accompagnate da un design elegante e aerodinamico che combina robustezza e raffinatezza. Lanazione.it - Autosas presenta il Nuovo Ford Explorer al Four Seasons di Firenze: un SUV che ridefinisce l'avventura automobilistica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In un’elegante serata organizzata presso l'Hoteldiha svelato in anteprima assoluta il, un SUV elettrico rivoluzionario che segna una nuova era nell'esplorazione e nella mobilità sostenibile. Questo evento esclusivo ha attirato appassionati del settore automobilistico, esperti e giornalisti, offrendo un primo sguardo a un veicolo destinato a ridefinire i canoni del comfort e delle prestazioni in ambito SUV.: dimensioni, autonomia e prestazioni senza pari Con una lunghezza di 4,46 metri e una larghezza di 2,06 metri, ilè un SUV che non passa inosservato. Le sue dimensioni generose sono accompagnate da un design elegante e aerodinamico che combina robustezza e raffinatezza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Presentazione nuovo Ford Explorer, il futuro non è mai stato così vicino.; Imprese: come accedere ai bandi per efficientamento e produzione energia rinnovabile?; Regione Toscana: “Presto per la conta dei danni del maltempo in agricoltura”; Emergenza Sanità, la CGIL organizzerà degli incontri per parlare del tema; Autosas raddoppia. Ora a Prato c’è anche l’officina; FordStore Autosas Firenze, si potenzia la rete dell’Ovale Blu; Leggi >>>

Firenze, Ford Europa premia Autosas: vinto per la 28esima volta il Chairman's Award

(055firenze.it)

Ventotto volte che Autosas S.p.A., tra il 1989 e 2018 ... In occasione della consegna del premio è stata presentata anche la nuova Ford Focus (foto nella gallery). "Oggi ci apprestiamo a vivere il ...

Da Autosas a Ottobre arriva il mese dell’usato. Sconti fino a 5000 euro.

(055firenze.it)

Parte ufficialmente oggi il "Mese dell’Usato Autosas" con offerte su una selezione di 40 veicoli Ford usati. I modelli in promozione sono Puma, Focus e Kuga e gli sconti arrivano fino a 5.000 € ...

Sorpresa Ford, lanciato il nuovo VAN adatto per le famiglie: presenta una caratteristica unica

(allaguida.it)

Sorpresa Ford, la nota azienda ha lanciato un nuovo VAN elettrico adatto per le famiglie: ha una caratteristica davvero unica.

Così Ford combatte il narcotraffico involontario

(tomshw.it)

Video Autosas presenta Video Autosas presenta

Ford ha brevettato un innovativo sistema di rilevamento di droga per le sue auto. Il nuovo dispositivo ... Sfruttando i sensori e le telecamere già presenti nelle auto moderne, il dispositivo ...