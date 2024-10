Arnold Schwarzenegger, endorsement a sorpresa per Kamala Harris (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con un lungo post su X Arnold Schwarzenegger, ex governatore repubblicano della California dal 2003 al 2011, ha dato il suo endorsement a Kamala Harris. Nato in Austria e diventato cittadino americano nel 1983, l’attore ha detto che, in caso di vittoria di Donald Trump, per gli statunitensi si prospetterebbero «altri quattro anni di stronzate senza risultati» che li renderebbero «sempre più arrabbiati, divisi e carichi di odio». I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians. I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor. My time as Governor taught me to — Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024 Schwarzenegger: «Trump troverà nuovi modi per essere antiamericano» «Sarò sempre americano prima di diventare repubblicano. Lettera43.it - Arnold Schwarzenegger, endorsement a sorpresa per Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con un lungo post su X, ex governatore repubblicano della California dal 2003 al 2011, ha dato il suo. Nato in Austria e diventato cittadino americano nel 1983, l’attore ha detto che, in caso di vittoria di Donald Trump, per gli statunitensi si prospetterebbero «altri quattro anni di stronzate senza risultati» che li renderebbero «sempre più arrabbiati, divisi e carichi di odio». I don’t really dos. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians. I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor. My time as Governor taught me to —(@) October 30, 2024: «Trump troverà nuovi modi per essere antiamericano» «Sarò sempre americano prima di diventare repubblicano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a sorpresa per Kamala Harris;: «Votate per Harris, con Trump altri 4 anni di str….e» -;fermato all’aeroporto di Monaco di Baviera. Tutta colpa di un orologio da mettere all’asta per…;a THR: "Il mio piano? Vivere in eterno"; Ultimi giorni di campagna, Harris a Washington: "Scegliete fra libertà e caos" -dà il suo sostegno ad Harris;a Milano. Shopping, bici e Messa in Duomo; Leggi >>>

Schwarzenegger: «Votate per Harris, con Trump altri 4 anni di str….e»

(unionesarda.it)

A pochi giorni dal voto per la Casa Bianca, nuovo, autorevole endorsement per Kamala Harris. Arriva da Arnold Schwarzenegger, star di Hollywood ed ex governatore (repubblicano) della California. «Con ...

Schwarzenegger dà il suo sostegno a ad Harris

(tuttosport.com)

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Arnold Schwarzenegger ha dato il suo sostegno a Kamala Harris in un lungo post su X. Con Donald Trump "saranno altri quattro anni di str.. senza risultati che ci renderan ...

Arnold Schwarzenegger issues rare endorsement ahead of 2024 presidential election

(msn.com)

For the first time since 2008, former California Gov. Arnold Schwarzenegger issued an endorsement in a presidential election.

Arnold Schwarzenegger endorses Kamala Harris for president

(msn.com)

In a rare endorsement, former California Republican Gov. Arnold Schwarzenegger announced he will vote for the Democratic ticket.