Argenta, sventata una rapina al bancomat (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Argenta (Ferrara), 30 ottobre 2024 - Si è trattato di un intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Nel centro di Argenta in via Mazzini è stato evitato un assalto allo sportello del bancomat della banca Monte dei Paschi. Nella stessa notte è stato fatto esplodere lo sportello del bancomat del Centro Commerciale Coop della vicina Occhiobello (Rovigo). Un tentato colpo successo nella mattinata odierna quando erano da poco passate le 4. Il tutto è scattato quando un passante ha visto tre persone sospette vicino allo sportello automatico, a quel punto ha provveduto a telefonare ai carabinieri. In loco sono arrivati prontamente i militari e presumibilmente i tre sospettati si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

