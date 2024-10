Alluvione a Valencia, almeno 62 morti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) MADRID (ITALPRESS) – almeno 62 persone sono morte a causa delle inondazioni nella provincia di Valencia, secondo le informazioni condivise dai servizi di emergenza del Paese, come riporta El Pais. Ci sono diversi comuni allagati, strade, autostrade e ponti interrotti e alcune località e villaggi rurali sono ancora inaccessibili per i soccorsi. Inoltre, una donna di 88 anni è morta nella città di Mira, a Cuenca, e un’altra a Letur (Albacete), dove risultano cinque persone scomparse. Decine di persone hanno trascorso la notte a Valencia sopra camion o automobili, sui tetti di negozi o distributori di benzina, o intrappolate nei loro veicoli su strade intasate finché non sono state soccorse. Le piogge hanno causato blackout che hanno colpito 155.000 persone, chiusure stradali in diverse province dell’est e del sud-est. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Alluvione a Valencia, almeno 62 morti Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) MADRID (ITALPRESS) –62 persone sono morte a causa delle inondazioni nella provincia di, secondo le informazioni condivise dai servizi di emergenza del Paese, come riporta El Pais. Ci sono diversi comuni allagati, strade, autostrade e ponti interrotti e alcune località e villaggi rurali sono ancora inaccessibili per i soccorsi. Inoltre, una donna di 88 anni è morta nella città di Mira, a Cuenca, e un’altra a Letur (Albacete), dove risultano cinque persone scomparse. Decine di persone hanno trascorso la notte asopra camion o automobili, sui tetti di negozi o distributori di benzina, o intrappolate nei loro veicoli su strade intasate finché non sono state soccorse. Le piogge hanno causato blackout che hanno colpito 155.000 persone, chiusure stradali in diverse province dell’est e del sud-est. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo

AGI - È emergenza infinita in Spagna, dove lo stesso premier, Pedro Sanchez, ha annunciato che una nuova ondata di maltempo è attesa sulle regioni devastate dalle alluvioni delle ultime ore. Lo strari ...

