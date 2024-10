Week end impegnativo per il Rugby Valdarno (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Il Rugby Valdarno ha vissuto un Weekend intenso, con le categorie giovanili impegnate in partite avvincenti e piene di soddisfazioni. Dopo due settimane di pausa, l’Under 14 è tornata in campo con due vittorie schiaccianti: 49-0 contro i Titani di Torre del Lago e 33-0 contro Midgard (franchigia di Pistoia, Valdinievole e Lucca). Nonostante il campo pesante, i Lupi hanno continuato la loro serie positiva. La scorsa domenica 27 ottobre, l’Under 8 ha mostrato un gioco vivace e dinamico, seppur con qualche distrazione difensiva, mentre l’Under 16 (in franchigia con Valdisieve e Mugello) ha disputato una finale regionale contro Crete Senesi/Valdelsa/Siena. Il match si è chiuso sul risultato di 38-10 per i padroni di casa. Lanazione.it - Week end impegnativo per il Rugby Valdarno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Ilha vissuto unend intenso, con le categorie giovanili impegnate in partite avvincenti e piene di soddisfazioni. Dopo due settimane di pausa, l’Under 14 è tornata in campo con due vittorie schiaccianti: 49-0 contro i Titani di Torre del Lago e 33-0 contro Midgard (franchigia di Pistoia, Valdinievole e Lucca). Nonostante il campo pesante, i Lupi hanno continuato la loro serie positiva. La scorsa domenica 27 ottobre, l’Under 8 ha mostrato un gioco vivace e dinamico, seppur con qualche distrazione difensiva, mentre l’Under 16 (in franchigia con Valdisieve e Mugello) ha disputato una finale regionale contro Crete Senesi/Valdelsa/Siena. Il match si è chiuso sul risultato di 38-10 per i padroni di casa.

