Vite in Musica: quattro icone della musica sul grande schermo al Teatro Palladium (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 5 novembre al 10 dicembre, il Teatro Palladium di Roma ospita Vite in musica, ciclo di proiezioni gratuite dedicato a leggende della musica raccontate sul grande schermo. Un invito al pubblico per (ri)scoprire i percorsi artistici e umani dei grani protagonisti della scena globale attraverso celebri biopic firmati da registi di rilievo. Da un’idea di di Luca Aversano ed Enrico Carocci che hanno dato il via al progetto, Vite in musica vuole essere un dialogo fra arti che spazia dal rock alla classica, dal soul al pop. Tra luci e ombre. Il primo appuntamento è fissato per martedì 5 novembre, con Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (2022) di Kasi Lemmons. La storia di Whitney Houston è introdotta da Aversano e Carocci che ne racconteranno l’ascesa vertiginosa e il grande impatto nella musica pop mondiale. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dal 5 novembre al 10 dicembre, ildi Roma ospitain, ciclo di proiezioni gratuite dedicato a leggenderaccontate sul. Un invito al pubblico per (ri)scoprire i percorsi artistici e umani dei grani protagonistiscena globale attraverso celebri biopic firmati da registi di rilievo. Da un’idea di di Luca Aversano ed Enrico Carocci che hanno dato il via al progetto,invuole essere un dialogo fra arti che spazia dal rock alla classica, dal soul al pop. Tra luci e ombre. Il primo appuntamento è fissato per martedì 5 novembre, con Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (2022) di Kasi Lemmons. La storia di Whitney Houston è introdotta da Aversano e Carocci che ne racconteranno l’ascesa vertiginosa e ilimpatto nellapop mondiale.

