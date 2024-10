Inter-news.it - Visnadi allarmista: «Inter l’unica a non migliorare e andrà peggio!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)effettua una propria previsione sul futuro dell’e delle altre big della Serie A. A detta sua, i nerazzurri possono solorare e non. ARARE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, dopo l’vento di Nando Orsi sui nerazzurri, anche quello non proprio ottimista di Giannisul futuro dei campioni d’Italia: «Chi delle quattro rischia di star fuori? Lì il vero enigma. Se giocano rispetto alle attese le altre possono far bene: cioè le milanesi, il Napoli e la Juventus. Ma la stagione è lunga. L’squadra che ha esaurito i margini di miglioramento, non mi aspetto diversa l’da qui a fine stagione, anzi me l’aspettoperché gli impegni aumenteranno, si scopre che l’non ha il sostituto di Calhanoglu. Mentre le altre tre squadre hanno ampi margini di miglioramento, a partire dalla giovane Juventus».