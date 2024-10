Iodonna.it - Una clip dal reportage "Aborto negli USA: il prezzo del dolore", disponibile gratis su Arte.tv in vista delle elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Indel 5 novembre, la piattaforma di streaming europea.tv propone uno Speciale sulleUsa 2024, con tanti approfondimenti, disponibili gratuitamente e con sottotitoli in italiano. Un modo semplice per avere una panoramica, oltre che sui protagonisti, anche sui temi più importanti in gioco. Dal dibattito sui diritti civili all’evoluzionepolitiche migratorie, all’: vietarlo è un pericolo per la salutedonne guarda le foto Leggi anche › Melania Trump sostiene il diritto all’