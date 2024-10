Un Posto al Sole, anticipazioni all’8 novembre: Roberto vuole Alice in radio (Di martedì 29 ottobre 2024) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 novembre. Roberto, scavalcando Filippo, vuole Alice in radio. Il sermone di Padre Antoine non sortisce l’effetto voluto e mentre Giulia e Luca prestano, come sempre, la loro opera al Centro Ascolto, Luisa sobilla il quartiere contro di loro, seminando insinuazioni velenose. Rosella subisce una grossa delusione lavorativa, 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni all’8 novembre: Roberto vuole Alice in radio Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unaldal 4, scavalcando Filippo,in. Il sermone di Padre Antoine non sortisce l’effetto voluto e mentre Giulia e Luca prestano, come sempre, la loro opera al Centro Ascolto, Luisa sobilla il quartiere contro di loro, seminando insinuazioni velenose. Rosella subisce una grossa delusione lavorativa,

Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2024 Lunedì 28 ottobre 2024: Roberto speranzoso sul ritorno di Marina Roberto spera che il ritorno di Marina a Palazzo, in compagnia di Alice, sia un segnale positivo, ...

Io un padre ce l’ho e non fa il prete! E’ sempre il piccolo Manuel a essere il più sincero e saggio di tutti. Il quartiere intero ormai sparla di Rosa e il prete, se ne è accorta persino la signora Giulia, Manuel è arrabbiatissimo, e solo la mamma ...

Torna Un Posto al Sole stasera in tv, lunedì 28 ottobre, appuntamento come sempre alle 20.50 su Rai 3. La soap continua con colpi di scena da non perdere, vediamo ora insieme un assaggio ...

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda martedì 29 ottobre 2024 Per evitare di restare nuovamente da sola con il dottor Fusco (Marco ...

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 29 ottobre rivelano che Rossella si ritroverà protagonista di un errore che potrebbe avere delle amare ripercussioni sul suo futuro professionale ...

