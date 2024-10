Truffe telefoniche da migliaia di euro: la polizia recupera il maltolto (Di martedì 29 ottobre 2024) Il quartiere San Secondo di Torino non di rado registra casi di Truffe o furti aggravati ai danni di persone anziane. Negli ultimi mesi, in particolare, sono state segnalate Truffe telefoniche, con trasferimenti anche di considerevoli somme di denaro da parte delle vittime. Malgrado Truffe e stratagemmi di raggiro sempre nuovi, la polizia di Stato Truffe telefoniche da migliaia di euro: la polizia recupera il maltolto L'Identità . Lidentita.it - Truffe telefoniche da migliaia di euro: la polizia recupera il maltolto Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il quartiere San Secondo di Torino non di rado registra casi dio furti aggravati ai danni di persone anziane. Negli ultimi mesi, in particolare, sono state segnalate, con trasferimenti anche di considerevoli somme di denaro da parte delle vittime. Malgradoe stratagemmi di raggiro sempre nuovi, ladi Statodadi: lailL'Identità .

Il quartiere San Secondo di Torino non di rado registra casi di truffe o furti aggravati ai danni di persone anziane. Negli ultimi mesi, in particolare ...

Borgo San Secondo di Torino, secondo quanto riferito dagli agenti, non di rado registra casi di truffe o furti aggravati ai danni di persone anziane. Negli ultimi mesi, in particolare, sono state ...

Le denunce al commissariato San Secondo, le indagini sulle celle e sul traffico telefonico: individuati i malviventi e recuperate le somme versate. I consigli della Questura di Torino ...