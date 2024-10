Terranuova Traiana-Siena anticipata a sabato (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – La partita tra Terranuova Traiana e Siena, inizialmente in programma per domenica 3 novembre, è stata anticipata per motivi di ordine pubblico a sabato 2. I motivi sono legati alla concomitanza con due gare che necessiteranno di un notevole contingente di forze dell'ordine, Sangiovannese-Aquila Montevarchi e Arezzo-Ascoli. È stato quindi deciso di anticipare di un giorno la partita del Mario Matteini, in cui è prevista una notevole affluenza di tifosi provenienti da Siena. Lanazione.it - Terranuova Traiana-Siena anticipata a sabato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – La partita tra, inizialmente in programma per domenica 3 novembre, è stataper motivi di ordine pubblico a2. I motivi sono legati alla concomitanza con due gare che necessiteranno di un notevole contingente di forze dell'ordine, Sangiovannese-Aquila Montevarchi e Arezzo-Ascoli. È stato quindi deciso di anticipare di un giorno la partita del Mario Matteini, in cui è prevista una notevole affluenza di tifosi provenienti da

Terranuova Traiana-Siena F.C. si gioca il 2 novembre alle 14,30

SIENA. La società Siena F.C. informa che la partita Terranuova Traiana-Siena F.C., incontro valevole per la 10ª giornata di campionato di Serie D girone ...

In accordo fra le due società, Montevarchi – Terranuova Traiana che si sarebbe dovuta giocare Domenica 20 Ottobre, sarà anticipata a Sabato 19, per consentire alle due squadre di avere una giornata in ...

