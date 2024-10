Ilrestodelcarlino.it - Tempo pieno all’Isc Falcone e Borsellino

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ampliata l’offerta scolastica, con il, a partire da prossimo anno scolastico, nella scuola dell’infanzia e primaria nell’Isc ‘’, a Villa Sant’Antonio di Ascoli. La richiesta è stata avanzata dalla dirigente scolastica, la dottoressa Monica Grabioli, agli organi competenti, alla luce di una ricognizione attenta delle esigenze territoriali e dopo aver acquisito il parere favorevole degli organi scolastici, Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto. Si era infatti verificato, nello scorso anno scolastico, che i bambini uscenti dalla scuola per l’infanzia di Villa Sant’Antonio avessero chiesto, per l’iscrizione alla scuola elementare, l’opzione del, requisito che, non essendo disponibile, aveva determinato l’iscrizione a Castel di Lama, comune limitrofo.