Taylor Fritz si qualifica alle ATP Finals: staccato il quinto pass per Torino

(Di martedì 29 ottobre 2024)si è matematicamentetoATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori dell’annata agonistica. Il tennista statunitense hamatematicamente il biglietto per gli atti conclusivi negli giornata odierna, raggiungendo l’evento per la seconda volta negli ultimi tre anni: lo vedremo all’opera all’Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre, dove nel 2022 fu sconfitto dal serbo Novak Djokovic in semifinale.si è assicurato il tagliando il giorno dopo aver spento 27 candeline, diventando ilgiocatore a meritarsi l’accesso alla competizione dopo Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. L’americano occupa ilposto nella Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso.