Tajani in Slovenia: “Sospensione Schengen temporanea, rischi per sicurezza internazionale” (Di martedì 29 ottobre 2024) Tajani ha riassunto nel legame di Gorizia e Nova Gorica il dialogo che c'è tra Italia e Slovenia. Nel 2025 le due città saranno unite in quanto prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera L'articolo Tajani in Slovenia: “Sospensione Schengen temporanea, rischi per sicurezza internazionale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani in Slovenia: “Sospensione Schengen temporanea, rischi per sicurezza internazionale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha riassunto nel legame di Gorizia e Nova Gorica il dialogo che c'è tra Italia e. Nel 2025 le due città saranno unite in quanto prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera L'articoloin: “per” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in: "temporanea, rischi per sicurezza internazionale"; Stopcon, 'rischio terroristi';, possibile il prolungamento delladi; Chiesta ladicon la, le conseguenze in Fvg;: "Ancora pericolo terrorismo"; Il governo chiede alladi sospendereper evitare infiltrazioni terroristi; Leggi >>>

Vertice Italia-Slovenia, Tajani: basta con i nazionalismi del passato

(rainews.it)

A Brdo, vicino a Lubiana, l'incontro dei ministri degli esteri e dell'ambiente Tajani e Pichetto Fratin con gli omologhi sloveni ...

Tajani, ripartiremo con Schengen appena sarà sicuro

(ansa.it)

"Dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele la situazione è diventata molto pericolosa, c'era emergenza terrorismo, rischio attentati e rischio che attraverso il corridoio balcanico potesser ...

Tajani, impegno con Lubiana su migranti messaggio europeista

(ansa.it)

"Quello di oggi è un appuntamento importantissimo nel percorso di rafforzamento del nostro partenariato. La collaborazione in tutti settori è più che positiva. (ANSA) ...

Più Balcani in Ue? Grazie all’Italia. Tajani a Lubiana

(formiche.net)

Avanti con un partenariato tra Italia e Slovenia che abbia una dimensione europea. Questo l’indirizzo che il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato in occasione del Comitato ministeria ...