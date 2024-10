Spal, l’ostacolo Pianese per non sprofondare (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo 11 giornate di campionato, la Pianese si ritrova con oltre il doppio dei punti della Spal, 16 conto sette. Se qualcuno lo avesse pronosticato alla vigilia del campionato, probabilmente sarebbe stato preso per matto. Invece i numeri sono esattamente questi, e poco cambierebbe senza i tre punti di penalizzazione dei biancazzurri. Incredibile ma vero: la piccola società di Piancastagnaio – comune di meno di 4mila anime della provincia di Siena – oggi arriva allo stadio Mazza reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, meditando un clamoroso colpaccio sul campo della gloriosa Spal. Naturalmente la squadra di Dossena ha il dovere di impedire che ciò accada, anche perché – a prescindere dal nome dell’avversario di turno – perdere la quarta gara di fila e più in generale la sesta nelle ultime sette giornate non sarebbe tollerabile. Sport.quotidiano.net - Spal, l’ostacolo Pianese per non sprofondare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo 11 giornate di campionato, lasi ritrova con oltre il doppio dei punti della, 16 conto sette. Se qualcuno lo avesse pronosticato alla vigilia del campionato, probabilmente sarebbe stato preso per matto. Invece i numeri sono esattamente questi, e poco cambierebbe senza i tre punti di penalizzazione dei biancazzurri. Incredibile ma vero: la piccola società di Piancastagnaio – comune di meno di 4mila anime della provincia di Siena – oggi arriva allo stadio Mazza reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate, meditando un clamoroso colpaccio sul campo della gloriosa. Naturalmente la squadra di Dossena ha il dovere di impedire che ciò accada, anche perché – a prescindere dal nome dell’avversario di turno – perdere la quarta gara di fila e più in generale la sesta nelle ultime sette giornate non sarebbe tollerabile.

