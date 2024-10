Si completa a Bari la rete dei punti di facilitazione digitale: attivo un nuovo sportello a Japigia (Di martedì 29 ottobre 2024) È stata completata a Bari, con l’apertura dell’ultimo punto di facilitazione digitale, la rete degli sportelli attivi in diversi uffici comunali realizzata per aiutare i cittadini a navigare nel mondo digitale e accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Il nuovo punto è attivo Baritoday.it - Si completa a Bari la rete dei punti di facilitazione digitale: attivo un nuovo sportello a Japigia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È statata a, con l’apertura dell’ultimo punto di, ladegli sportelli attivi in diversi uffici comunali realizzata per aiutare i cittadini a navigare nel mondoe accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Ilpunto è

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sila rete dei punti di facilitazione digitale: attivo un nuovo sportello a Japigia;, sila giunta Leccese: Nicola Grasso assessore a Legalità e Trasparenza;, si chiude il calciomercato: la tabelladi acquisti e cessioni; Indice del clima 2024:la città migliore;in ritiro a Roccaraso: definito in manieralo staff tecnico al fianco di mister Moreno Longo.; Supplenze GPS/GAE: bollettini uffici scolastici; Foggia, Roma, Napoli,, Benevento, Caserta, Crotone, Lecce, Nuoro, Taranto [In aggiornamento]; Leggi >>>

Victoria’s Secret inaugura a Bari: la notizia è certa

(msn.com)

Victoria's Secret a Bari: il brand di lingerie simbolo e icona in tutto il mondo sbarca in Puglia (ma ancora non si sa molto) ...

Da Milano a Bari, così gli hacker facevano pedinare le loro vittime nelle strade di Japigia. «Localizzati grazie ai cellulari»

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Un investigatore privato lavorava per la banda di Equalize su mandato di un imprenditore romano. Le intercettazioni: «Ho trovato la macchina, è entrata in una stradina» ...

Maita dà forza al Bari: «Pronti alla battaglia, entusiasmo e realismo»

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

«A La Spezia non c’è stato enorme dispendio di energie nelle corse lunghe, bisogna vedere la partita di domani cosa ci dice e che energie ci fanno consumare» ...

Il 9° Forum of Mediterranean Women Journalists a Bari il 25-26 novembre e a Lecce il 27

(msn.com)

(Adnkronos) - I lavori della nona edizione del FMWJ si apriranno il 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) alle ore 9:30 presso l’Università di Bari Bari, 29/10/2024. Il ...