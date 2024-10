Sport.quotidiano.net - Serie D "Questo Fossombrone ha carattere"

(Di martedì 29 ottobre 2024) La grinta, la determinazione e anche il bel gioco che la squadra sa proporre sono state le componenti delper incamerare un risultato positivo nel match contro il S.Nicolò Notaresco. "Dopo un primo tempo – spiega l’allenatore Michele Fucili – dove abbiamo creato quattro o cinque occasioni da rete in contropiede, ci siamo trovati in svantaggio sull’ eurogol di Braccia. Nel secondo tempo siamo siano stati bravi a cercare il pareggio con ordine e a non dare fianco alle ripartenze avversarie. Il pareggio per quello visto in campo è più che giusto e il rammarico è non aver capitalizzato le occasioni, ma quando si va in svantaggio, anche pe le tante perdite di tempo, è difficile recuperare. Abbiamo dato tutto in campo. Cerchiamo di recuperare le energie e pensiamo subito alla temibile trasferta sul campo de L’Aquila di domenica prossima".