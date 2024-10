Ritardi processuali: come farsi risarcire con la Legge Pinto (Di martedì 29 ottobre 2024) di Adelaide Formisano L’articolo 111 della Costituzione italiana, oltre a stabilire che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, sottolinea che il processo deve essere “rapido e pubblico”. Ragionando, invece, in termini unionali, l’articolo 6 della CEDU, che riguarda il diritto a un processo equo, stabilisce esplicitamente il diritto a una decisione “in un termine ragionevole”. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha interpretato questo articolo come una protezione contro i Ritardi ingiustificati e ha emesso numerose sentenze che evidenziano l’importanza di rispettare tempi ragionevoli nei procedimenti. La durata dei processi: una problematica attualeIn Italia, la durata dei processi è stata storicamente caratterizzata da Ritardi significativi, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo al rispetto del diritto al giusto processo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) di Adelaide Formisano L’articolo 111 della Costituzione italiana, oltre a stabilire che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”, sottolinea che il processo deve essere “rapido e pubblico”. Ragionando, invece, in termini unionali, l’articolo 6 della CEDU, che riguarda il diritto a un processo equo, stabilisce esplicitamente il diritto a una decisione “in un termine ragionevole”. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha interpretato questo articolouna protezione contro iingiustificati e ha emesso numerose sentenze che evidenziano l’importanza di rispettare tempi ragionevoli nei procedimenti. La durata dei processi: una problematica attualeIn Italia, la durata dei processi è stata storicamente caratterizzata dasignificativi, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo al rispetto del diritto al giusto processo.

