Pinerolo-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto pronto per Pinerolo-Perugia, partita valevole per la quinta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le piemontesi di Michele Marchiaro, dopo la netta sconfitta incassata a Firenze, vuole sfruttare il campo di casa per tornare al successo. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Andrea Giovi, reduce dalla sconfitta al tie-break contro Chieri, va a caccia di un’altra grande prestazione per provare a centrare il primo successo nella massima Serie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 29 ottobre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Wash4green Pinerolo e Bartoccini Mc Restauri Perugia della massima Serie del campionato italiano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta giornata di andata diA1di. Le piemontesi di Michele Marchiaro, dopo la netta sconfitta incassata a Firenze, vuole sfruttare il campo di casa per tornare al successo. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Andrea Giovi, reduce dalla sconfitta al tie-break contro Chieri, va a caccia di un’altra grande prestazione per provare a centrare il primo successo nella massima. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 29 ottobre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Wash4greene Bartoccini Mc Restauridella massimadel campionato italiano.

