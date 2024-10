Paola Maugeri: «Nessuno dice alle donne quanto sconquassante sia un orgasmo in menopausa. Milano? Ha una cultura fallocentrica. Luoghi e uffici sono fatti per il maschile, non ci sono colori, non c'è tenerezza» (Di martedì 29 ottobre 2024) Una carriera da urlo tra le star del rock. Poi, nel 2021, un cambio vita radicale che l'ha portata in Svezia. A cinquantasei anni, Paola Maugeri si racconta senza filtri e nella piena consapevolezza di vivere oggi la vita che ha sempre sognato. Guidando altre anime nella ricerca del benessere e della sessualità consapevole Vanityfair.it - Paola Maugeri: «Nessuno dice alle donne quanto sconquassante sia un orgasmo in menopausa. Milano? Ha una cultura fallocentrica. Luoghi e uffici sono fatti per il maschile, non ci sono colori, non c'è tenerezza» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una carriera da urlo tra le star del rock. Poi, nel 2021, un cambio vita radicale che l'ha portata in Svezia. A cinquantasei anni,si racconta senza filtri e nella piena consapevolezza di vivere oggi la vita che ha sempre sognato. Guidando altre anime nella ricerca del benessere e della sessualità consapevole

