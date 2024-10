"Ora dobbiamo lavorare": Liguria, le parole di Bucci dopo la vittoria (Di martedì 29 ottobre 2024) "Ringrazio tutti i partiti, tutte le liste civiche, ora dobbiamo lavorare". Lo ha detto Marco Bucci in conferenza stampa point elettorale di via Martin Piaggio a Genova commentando la vittoria alle Regionali davanti ad Andrea Orlando. Per Bucci la sua vittoria è "un rifiuto ai signori del no". Liberoquotidiano.it - "Ora dobbiamo lavorare": Liguria, le parole di Bucci dopo la vittoria Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Ringrazio tutti i partiti, tutte le liste civiche, ora". Lo ha detto Marcoin conferenza stampa point elettorale di via Martin Piaggio a Genova commentando laalle Regionali davanti ad Andrea Orlando. Perla suaè "un rifiuto ai signori del no".

