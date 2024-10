Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna il Festival del valore pubblico Università degli studi di Milano-BicoccaMercoledì 30 ottobre 2024, ore 9.30Aula Magna – Ed. U6 – AgoràPiazza dell'Ateneo Nuovo 1 – Milano Milano, 29 ottobre 2024. Il 30 ottobre 2024 (ore 9.30 in Aula Magna) torna con la seconda edizione il “Festival Valore PA”, la giornata dedicata alle pubbliche amministrazioni Sbircialanotizia.it - Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna il Festival del valore pubblico Università degli studi di Milano-BicoccaMercoledì 30 ottobre 2024, ore 9.30Aula Magna – Ed. U6 – AgoràPiazza dell'Ateneo Nuovo 1 – Milano Milano, 29 ottobre 2024. Il 30 ottobre 2024 (ore 9.30 in Aula Magna) torna con la seconda edizione il “Festival Valore PA”, la giornata dedicata alle pubbliche amministrazioni

Opportunità di lavoro e sfide per il futuro della PA

Apriranno i lavori, la rettrice di Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni, il prof. Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Alfredo Marra, prorettore per la semplificazione ...

