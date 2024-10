Anteprima24.it - Nunziante Scibelli, l’omaggio a 33 anni da quel fatale errore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con lo sguardo avanti affinché non ci siano più morti ingiuste per mano della camorra ma nel contempo indietro per non dimenticare che è stato strappato brutalmente ed irragionevolmente alle vita”. Con queste parole il sindaco di Lauro Vito Bossone e l’amministrazione comunale annunciano una cerimonia in ricordo di Nunziatevittima innocente della mafia. Nella giornata di Giovedì 31 ottobre alle ore 11:00 in Piazza di Ima a Lauro il Primo cittadino assieme alle autorità civili e religiose depositerà una corona di fiori nel punto in cui si consumò la tragica vicenda. La cerimonia ricade a 33datragico giorno in cui l’allore 26ennevenne crivellato di colpi mentre era in auto con la moglie.