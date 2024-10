Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi: tra un mese avrebbe compiuto 20 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Matilde Lorenzi è morta per le conseguenze di una caduta durante un allenamento in Val Senales. A dare conferma della scomparsa della ragazza piemontese, che il 15 novembre avrebbe compiuto 20 anni, è stato il Ministero della Difesa, con un post in cui il ministro Guido Crosetto esprime “i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringe in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”. Matilde Lorenzi era caduta lunedì 28 ottobre in mattinata, durante un allenamento in Val Senales. La sciatrice azzurra aveva perso il controllo di uno sci, battendo violentemente la testa contro la superficie ghiacciata della Grawand G1. Subito soccorsa e intubata, le sue condizioni erano parse molto gravi. Laprimapagina.it - Non ce l’ha fatta Matilde Lorenzi: tra un mese avrebbe compiuto 20 anni Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 29 ottobre 2024)è morta per le conseguenze di una caduta durante un allenamento in Val Senales. A dare conferma della scomparsa della ragazza piemontese, che il 15 novembre20, è stato il Ministero della Difesa, con un post in cui il ministro Guido Crosetto esprime “i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringe in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.era caduta lunedì 28 ottobre in mattinata, durante un allenamento in Val Senales. La sciatrice azzurra aveva perso il controllo di uno sci, battendo violentemente la testa contro la superficie ghiacciata della Grawand G1. Subito soccorsa e intubata, le sue condizioni erano parse molto gravi.

