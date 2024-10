Neonato trovato morto, era stato partorito in casa: «Ipotesi infanticidio» (Di martedì 29 ottobre 2024) Un Neonato che era stato partorito in casa è stato trovato morto questa mattina in un'abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre è stata accompagnata all'ospedale di Padova, Leggo.it - Neonato trovato morto, era stato partorito in casa: «Ipotesi infanticidio» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unche erainquesta mattina in un'abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre è stata accompagnata all'ospedale di Padova,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Torino un neonato è stato operato agli occhi con una tecnologia 3D : è la prima volta al mondo

(Fanpage.it)

All'Ospedale Molinette (Città della Salute e della Scienza) di Torino un nenotato di soli 40 giorni è stato sottoposto vitrectomia bilaterale attraverso visualizzazione 3D. L'intervento, per la prima volta al mondo eseguito su un neonato, ha ...

Mariagrazia Bedin morta in un incidente a Fondi vicino Latina : ferito il figlio neonato - arrestato il compagno

(Notizie.virgilio.it)

L'incidente a Fondi: Mariagrazia Bedin, 24 anni, è morta sul colpo. Grave il figlio neonato, il padre arrestato perché positivo ad alcol e droga

Neonato partorito in casa, trovato morto nel padovano

(ansa.it)

Un bambino che era stato partorito in casa è stato trovato morto questa mattina in un'abitazione a Piove di Sacco (Padova). La madre è stata accompagnata all'ospedale di Padova, per le cure mediche e ...

Neonato trovato morto in casa, mistero a Piove di Sacco: non si esclude l'infanticidio

(ilgazzettino.it)

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Neonato trovato morto in casa questa mattina, 29 ottobre. La scoperta all'interno di un'abitazione di Piove di Sacco. Al momento le indagini sono in ...

Neonato trovato morto in casa, giallo a Piove di Sacco

(mattinopadova.gelocal.it)

Un neonato è stato trovato morto nella mattinata di martedì 29 ottobre in un’abitazione di Piove di Sacco. A dare l’allarme un conoscente della famiglia. I contorni della vicenda sono ancora da ...

Neonato trovato morto, giallo nel Padovano: non si esclude l'infanticidio

(ildolomiti.it)

PIOVE DI SACCO. Un neonato trovato morto. E' questa la terribile notizia che rimbalza dai giornali locali da Piove di Sacco comune veneto in provincia di Padova verso la laguna veneta. Sul posto sono ...