Maltrattamenti in famiglia Aggredisce compagna incinta arrestato 41enne

(Di martedì 29 ottobre 2024) A Taranto, un uomo di 41 anni, è statoperindopo aver aggredito ladi quattro mesi, durante una lite violenta. La Polizia di Stato è intervenuta in centro città, dove la donna è stata trovata con segni evidenti di colluttazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, in stato di ebbrezza e mosso da gelosia ossessiva, avrebbe prima insultato laper poi colpirla al volto, facendola cadere per terra.in, la donna denuncia cinque diverse aggressioni Dalle verifiche della polizia è emerso che ilaveva già numerosi precedenti e un ordine di allontanamento dalla, emesso appena un mese prima dal Questore di Taranto.