LIVE – Virtus Bologna-Bayern Monaco 33-40, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 29 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Bayern Monaco, sfida valida come 6^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Nell’ultimo turno, gli uomini di coach Banchi sono finalmente riusciti a smuovere la loro classifica vincendo sul campo del Partizan Belgrado bel finale. Ora arriva questa interessante sfida casalinga per provare a cercare conferme contro una squadra di LIVEllo che fin qui ha ottenuto tre vittorie, ma che in trasferta non ha ancora vinto. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 6^ giornata dell’di. Nell’ultimo turno, gli uomini di coach Banchi sono finalmente riusciti a smuovere la loro classifica vincendo sul campo del Partizan Belgrado bel finale. Ora arriva questa interessante sfida casalinga per provare a cercare conferme contro una squadra dillo che fin qui ha ottenuto tre vittorie, ma che in trasferta non ha ancora vinto. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di martedì 29 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

