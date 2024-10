LIVE – Arnaldi-Rune 4-6 2-1, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 29 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Rune, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 (cemento indoor). Il sanremese è reduce dalla trasferta di Basilea, dove si è arreso in tre set all’esordio contro il lucky loser belga David Goffin. Ora per lui c’è il danese, numero tredici al mondo, che nella cittadina elvetica è uscito in semifinale in due parziali per mano del futuro vincitore ovvero il gigante transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, con l’azzurro che partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, ha raccolto appena due vittorie dall’inizio di settembre in una stagione per lui veramente dispendiosa. Il suo avversario, invece, è in buona forma e nelle ultime settimane, tra le altre cose, ha raggiunto il penultimo atto anche a Tokyo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Il sanremese è reduce dalla trasferta di Basilea, dove si è arreso in tre set all’esordio contro il lucky loser belga David Goffin. Ora per lui c’è il danese, numero tredici al mondo, che nella cittadina elvetica è uscito in semifinale in due parziali per mano del futuro vincitore ovvero il gigante transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto in carriera, con l’azzurro che partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, ha raccolto appena due vittorie dall’inizio di settembre in una stagione per lui veramente dispendiosa. Il suo avversario, invece, è in buona forma e nelle ultime settimane, tra le altre cose, ha raggiunto il penultimo atto anche a Tokyo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Live Video

(abc13.com)

Group '10,000 Black Men of Houston' rally at City Hall, promoting voter participation ahead of Election Day ...

Live Events

(redbull.com)

Sit back and catch the very best live events from around the world on Red Bull TV: from the Red Bull Cliff Diving to Red Bull Batalla, you can watch it all right here.

Watch Live in Your Language

(www3.nhk.or.jp)

*Apple, the Apple logo, Apple TV, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc. registered in the USA and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc ...

How to watch live cricket streaming - Monday, October 21

(ftw.usatoday.com)

For cricket fans, we’ve compiled the list below, which shows you how to watch or live stream every event that’s airing on Monday, October 21, including Test Cricket action. FuboTV will stream ...