L' Inter è pronta a ripartire ma Inzaghi deve risolvere il problema dei gol presi

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’che arriva al Castellani per affrontare l’Empoli è certamente una squadra ferita e amareggiata dalla rimonta subita nel derby d’Italia con la Juventus, ma anche e soprattutto una squadra che siroga su cosa non stia andando tra le pieghe di una stagione che rischia di non prendere la direzione sperata. Dubbi che dovranno essere dissipati da Simonee dal suo staff, apparsi disorientati dalla sfumata vittoria con i bianconeri, che è andata a rimettere in discussione un cammino che pareva essersi rimesso sulla strada giusta dopo la sbandata nel derby con il Milan. Già, perché in appena nove giornate di campionato per i campioni d’Italia è già la seconda volta che si rende necessaria una ripartenza.