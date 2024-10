Le pause sono il nuovo segreto per dimagrire: la scienza svela perché fermarsi fa bruciare più calorie (Di martedì 29 ottobre 2024) L'allenamento sul tapis roulant per bruciare calorie? È sicuramente tra i più efficaci. Spopola però la convinzione che per perdere peso sia necessario allenarsi senza sosta, aumentando costantemente l'intensità e la durata degli esercizi. E se invece la chiave sia l'opposto: inserire delle pause strategiche nell'allenamento? Un approccio che potrebbe essere d'aiuto a molte persone che sul tapis roulant faticano il doppio, sperando che sia quello giusto. Le pausa: la chiave per bruciare più calorie In una recente ricerca pubblicata su Proceedings of the Royal Society B, un gruppo di scienziati ha condotto un esperimento monitorando il consumo di ossigeno e il dispendio energetico di diversi volontari durante sessioni di allenamento su tapis roulant e sullo stepper. Gqitalia.it - Le pause sono il nuovo segreto per dimagrire: la scienza svela perché fermarsi fa bruciare più calorie Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'allenamento sul tapis roulant per? È sicuramente tra i più efficaci. Spopola però la convinzione che per perdere peso sia necessario allenarsi senza sosta, aumentando costantemente l'intensità e la durata degli esercizi. E se invece la chiave sia l'opposto: inserire dellestrategiche nell'allenamento? Un approccio che potrebbe essere d'aiuto a molte persone che sul tapis roulant faticano il doppio, sperando che sia quello giusto. Le pausa: la chiave perpiùIn una recente ricerca pubblicata su Proceedings of the Royal Society B, un gruppo di scienziati ha condotto un esperimento monitorando il consumo di ossigeno e il dispendio energetico di diversi volontari durante sessioni di allenamento su tapis roulant e sullo stepper.

