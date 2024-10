Le partite delle toscane, delle umbre e dello Spezia nel turno infrasettimanale in A, B e C (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Un turno infrasettimanale per tutti i campionati professionistici. Dalla A, alla B alla C tutti in campo per una serie di sfide importanti. Ecco il programma per le toscane, per le umbre e per lo Spezia. Serie A Empoli Inter (Mercoledì 30 ottobre alle 18.30) Genoa Fiorentina (Giovedì 31 ottobre alle 18.30) Serie B Brescia Spezia (Martedì 29 ottobre alle 20.30) Bari Carrarese (Martedì 29 ottobre alle 20.30) Pisa Catanzaro (Mercoledì 30 ottobre alle 20.30) Serie C Spal Pianese (Martedì 29 ottobre alle 18.30) Sestri Levante Ternana (Martedì 29 ottobre alle 18.30) Carpi Arezzo (Martedì 29 ottobre alle 20.45) Gubbio Vis Pesaro (Martedì 29 ottobre alle 20.45) Torres Perugia (Mercoledì 30 ottobre alle 18.30) Entella Lucchese (Mercoledì 30 ottobre alle 20.45) Pescara Pontedera (Mercoledì 30 ottobre alle 20.45) Lanazione.it - Le partite delle toscane, delle umbre e dello Spezia nel turno infrasettimanale in A, B e C Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Unper tutti i campionati professionistici. Dalla A, alla B alla C tutti in campo per una serie di sfide importanti. Ecco il programma per le, per lee per lo. Serie A Empoli Inter (Mercoledì 30 ottobre alle 18.30) Genoa Fiorentina (Giovedì 31 ottobre alle 18.30) Serie B Brescia(Martedì 29 ottobre alle 20.30) Bari Carrarese (Martedì 29 ottobre alle 20.30) Pisa Catanzaro (Mercoledì 30 ottobre alle 20.30) Serie C Spal Pianese (Martedì 29 ottobre alle 18.30) Sestri Levante Ternana (Martedì 29 ottobre alle 18.30) Carpi Arezzo (Martedì 29 ottobre alle 20.45) Gubbio Vis Pesaro (Martedì 29 ottobre alle 20.45) Torres Perugia (Mercoledì 30 ottobre alle 18.30) Entella Lucchese (Mercoledì 30 ottobre alle 20.45) Pescara Pontedera (Mercoledì 30 ottobre alle 20.45)

Le partite delle toscane, delle umbre e dello Spezia nel turno infrasettimanale in A, B e C

Firenze, 29 ottobre 2024 – Un turno infrasettimanale per tutti i campionati professionistici. Dalla A, alla B alla C tutti in campo per una serie di sfide importanti. Ecco il programma per le toscane,

Firenze, 4 ottobre 2024 – Un'altra giornata di campionato. Ecco le partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia. Tutti i risultati e le fotogallery dalla Serie A alla Serie C.

L'undicesima giornata in Serie B è nel secondo dei quattro turni infrasettimanali, con il programma ripartito in due giorni. Si parte oggi (martedì 29 ottobre) con 6 gare,