L'archivio in garage, il cellulare criptato, il server in Lituania: così Equalize poteva guardare nei conti di tutti gli italiani (Di martedì 29 ottobre 2024) L'archivio custodito nel garage. Il cellulare criptato nella scrivania del superpoliziotto Carmine Gallo. E un server top secret in Lituania. Ma gli hacker di Equalize avevano anche accesso a tutte le banche dati delle forze dell'ordine. E quindi alle denunce dei cittadini, alle tasse pagate e non, agli F24. Ma avevano bucato anche Serpico, ovvero il database che raccoglie tutte le grandi operazioni finanziarie e le spese fatte con carta di credito o bancomat da ogni cittadino italiano. Non solo lo Sdi, ma anche l'Ssd (Sistema di supporto alle decisioni) e quello di interscambio Anagrafe tributarie enti locali, il Siatel-Punto fisco. Da dove potevano sapere tutto di Imu, Ici, Tari, versamenti Irpef, contratti di locazione. E accedere al Cassetto fiscale di ogni cittadino. Il cellulare criptato Del cellulare criptato Gallo parla in alcune intercettazioni.

