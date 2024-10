Movieplayer.it - Joaquin Phoenix aveva parlato con Christopher Nolan del Joker: "Non ero pronto"

(Di martedì 29 ottobre 2024) L'attoreha rivelato checondel ruolo delnel film Il Cavaliere Oscuro.ha svelato chelocontattato per proporgli il ruolo dinel 2008. L'attore non ha accettato la proposta e l'iconico villain è stato interpretato da Heath Ledger, che ha regalato una delle migliori interpretazioni della sua carriera. La rivelazione sul film Il Cavaliere Oscuro L'attore premio Oscar, intervistato da Rick Rubin in Tetragrammaton, ha spiegato anche i motivi del suo rifiuto al regista del film Il cavaliere oscuro.ha raccontato: "Mi ricordo di avercondel film Il Cavaliere Oscuro e per qualche motivo non è accaduto. All'epoca non