Lanazione.it - Inter, per Esposito è una questione di famiglia

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva l’nel turno infrasettimanale della 10ª giornata di Serie A e sarà un tuffo nel passato per Sebastiano, il cui presente e il possibile futuro sono invece a Empoli, dove il 22enne attaccante è arrivato in estate proprio dai nerazzurri (in prestito ma con diritto di riscatto in favore dei toscani). Unadil’, in cui è cresciuto come i fratelli Salvatore (24 anni) e Francesco Pio (19), ora entrambi in B con lo Spezia e anche loro nati a Castellammare di Stabia, la città che ha dato i natali a Donnarumma e dove papà Agostino è stato calciatore e poi allenatore della Juve Stabia.