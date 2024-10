Indagine Wsj: così l’algoritmo di X promuove la propaganda politica (spesso pro Trump) (Di martedì 29 ottobre 2024) Un’analisi del quotidiano americano ha evidenziato come i nuovi utenti vedano contenuti politici tra i post ‘suggeriti’, anche se non li si vuole nel proprio Repubblica.it - Indagine Wsj: così l’algoritmo di X promuove la propaganda politica (spesso pro Trump) Leggi tutto 📰 Repubblica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un’analisi del quotidiano americano ha evidenziato come i nuovi utenti vedano contenuti politici tra i post ‘suggeriti’, anche se non li si vuole nel proprio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: così l’di X promuove la propaganda politica (spesso pro Trump); Così Google interferisce sui suoi algoritmi di ricerca e cambia i risultati; Non solo Go: l’Ai di Google batte anche gli archeologi; Se l’Ai scopre 50 nuovi pianeti scavando nei dati della Nasa; Germania a Google: "Svelate la formula del motore di ricerca"; Se i meme li crea l'intelligenza artificiale; Approfondisci 🔍

Indagine Wsj: così l’algoritmo di X promuove la propaganda politica (spesso pro Trump)

(repubblica.it)

Un’analisi del quotidiano americano ha evidenziato come i nuovi utenti vedano contenuti politici tra i post ‘suggeriti’, anche se non li si vuole nel proprio ...

Senza posto di lavoro per colpa dell’algoritmo ma questa sentenza ribalta tutto

(quifinanza.it)

Un errore grossolano e inaspettato se pensiamo che si tratta di tecnologia del XXI secolo, ma tant’è. L’algoritmo ha così assegnato incarichi a chi non aveva l’effettivo diritto in virtù del punteggio ...

L’algoritmo la danneggia e il tribunale la risarcisce, la storia di una precaria

(informazionescuola.it)

Docente di matematica risarcita grazie a sentenza del tribunale: l’algoritmo delle supplenze danneggiava legittimi ... assegnati ad aspiranti con un punteggio inferiore nelle GPS. Così la docente, ...

Vivere affidandosi all’algoritmo (e alle pagelle dei red carpet)

(rollingstone.it)

Sbaglia l’algoritmo o sbagliamo noi? Mi dà sollievo soltanto la sua battuta che sarebbe stata carpita al ristorante da un cronista del Fatto: “Non sono così moderno da essere omosessuale”.