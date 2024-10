Incidente stradale a Pegli: modifiche viabilità, lunga coda e un ferito in gravi condizioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidente stradale con relative modifiche alla viabilità e lunghe code nel tardo pomeriggio ma con ripercussioni anche in serata a Pegli, vicino al lungomare. Lo scontro verso le 17,30 in via Ronchi: la dinamica non è al momento chiara ma sembra che sia rimasto coinvolto un motociclista. Un Genovatoday.it - Incidente stradale a Pegli: modifiche viabilità, lunga coda e un ferito in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)con relativeallae lunghe code nel tardo pomeriggio ma con ripercussioni anche in serata a, vicino al lungomare. Lo scontro verso le 17,30 in via Ronchi: la dinamica non è al momento chiara ma sembra che sia rimasto coinvolto un motociclista. Un

Incidente stradale a Pegli: modifiche viabilità, lunga coda e un ferito in gravi condizioni

Auto contro scooter a Pegli, grave un motociclista

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Martino. In corso gli accertamenti della sezione Infortunistica della polizia locale ...

Seguiva donne sole e le rapinava con un coltello in pugno, arrestato 17enne. Due colpi in pochi giorni a Pegli

Genova - Seguiva donne sole in strada e appena arrivavano al portone di casa le minacciava con un coltello per rapinarle. I carabinieri sono riusciti a individuare l'autore di due colpi avvenuti il 13 ...

Incidente in A10, auto sbanda e finisce fuori strada: una bimba portata al Gaslini

Genova. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione levante: un’auto ha sbandato, complice probabilmente l’asfalto bagnato. È successo poco dopo le 9.