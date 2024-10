Ilgiorno.it - Il parco della Resistenza: "Spazio grande e purificato. Ma resta qualche incivile"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fino al 1895 era sede del cimitero Gentilino, dopo la Prima guerra mondiale vide il sorgere del quartiere popolare Baravalle, finché negli anni ‘60 le case furono abbattute e l’area trasformata in unurbano: nacque così il. Chiaro simbolo delle trasformazioni che hanno attraversato la città, si trova in piena zona Tibaldi, nel Sudmetropoli, e dal 2013 è intitolato ai martiri del quartiere fucilati da un plotone fascista. Qui losembra bastare per ogni tipo di utilizzo: "Viene frequentato soprattutto dalle mamme, dai bambini e da chi porta a spasso il cane", racconta Roberto Scolari, titolare del chiosco che sorge nel. Ma si vedono anche persone che corrono lungo i viali alberati, ragazzi che giocano nei due campi da basket, clochard che riposano sulle panchine.