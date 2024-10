Lanazione.it - Hotel Mediterraneo, affare fatto. Acquistato con l’offerta minima

(Di martedì 29 ottobre 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 29 ottobre 2024 – La perizia ordinata nell’ambito della procedura concorsuale parlava di un valore complessivo di 863mila euro, ma l’acquirente è riuscito ad aggiudicarsi l’ex, chiuso ormai da qualche anno, non andando oltreprevista dalla procedura di esecuzione per 364.500 euro. La struttura ricettiva si trova in via Baragiola, tra viale IV Novembre e la pineta, nel cuore turistico e termale della città. La crisi economica che attanaglia Montecatini sta registrando sempre di più vendite immobiliari, anche attraverso procedure esecutive, a prezzi bassi, quasi sottocosto. Su Internet è ancora possibile trovare il sito di quando la struttura era funzionante.