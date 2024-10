Georgia: Orban, elezioni sono state libere e democratiche (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Come primo ministro ungherese, che ha vinto molte controversie, voglio dirvi che ci saranno controversie in futuro, nei prossimi due giorni. I risultati elettorali sono indiscutibili e si sono svolte elezioni libere e democratiche”. Lo ha detto Viktor Orban durante un briefing congiunto a Tbilisi con il premier della Georgia Irakli Kobakhidze. “Ci saranno ancora litigi in Europa, non bisogna prenderla sul serio perché è una storia comune”, ha aggiunto secondo l’emittente pubblica Georgiana 1tv, “se vincono i liberali, allora c’è democrazia, se vincono i conservatori, allora non c’è democrazia. Questo tipo di discussioni si verificano continuamente a Bruxelles”. Lapresse.it - Georgia: Orban, elezioni sono state libere e democratiche Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (LaPresse) – “Come primo ministro ungherese, che ha vinto molte controversie, voglio dirvi che ci saranno controversie in futuro, nei prossimi due giorni. I risultati elettoraliindiscutibili e sisvolte”. Lo ha detto Viktordurante un briefing congiunto a Tbilisi con il premier dellaIrakli Kobakhidze. “Ci saranno ancora litigi in Europa, non bisogna prenderla sul serio perché è una storia comune”, ha aggiunto secondo l’emittente pubblicana 1tv, “se vincono i liberali, allora c’è democrazia, se vincono i conservatori, allora non c’è democrazia. Questo tipo di discussioni si verificano continuamente a Bruxelles”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Swing states - quali sono gli stati in bilico dove si decidono le elezioni Usa 2024

(Wired.it)

Il testa a testa tra Harris e Trump si gioca in sette stati decisivi, dove il risultato è ancora incerto

Come sono andati i partiti nelle elezioni in Liguria 2024

(Quotidiano.net)

Genova, 28 ottobre 2024 – Mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo presidente della regione Liguria, con un testa a testa serrato tra i due principali candidati: il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra ...

Orban, 'elezioni Georgia sono state libere e democratiche'

(ansa.it)

Le elezioni in Georgia, vinte dal partito filorusso al potere e contestate dall'opposizione filoeuropea, sono state "libere e democratiche": lo ha detto oggi a Tbilisi il primo ministro ungherese Vikt ...

Georgia e la vittoria dei filorussi, Orban a Tblisi. L’Ue: “Visita a titolo personale”

(msn.com)

Il partito di governo Sogno Georgiano si è aggiudicato 91 seggi su 150. Le opposizioni denunciano brogli e la presidente Zourabichvili invita il popolo a protestare in piazza ...

Anche la beffa di Orbán. L'Ue impotente davanti alla rabbia del popolo in Georgia

(huffingtonpost.it)

Migliaia di persone in piazza per contestare le elezioni vinte dai filo-russi di Sogno Georgiano, che vengono omaggiati dalla visita di Orbán. Bruxelles ...

Il premier ungherese Orban in visita in Georgia dopo le elezioni

(msn.com)

Tbilisi, 28 ott. (askanews) - Il primo ministro ungherese Viktor Orban è arrivato a Tbilisi per una visita di due giorni, in un momento di crisi politica per la Georgia dopo le elezioni parlamentari, ...