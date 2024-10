Panorama.it - GdF di Catanzaro, operazione anti-sfruttamento del lavoro: cinque misure cautelari

(Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta della locale Procura, applicandonei confronti di 5 soggetti, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata allodel, alle estorsioni e ai reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. In particolare, nei confronti del titolare delle aziende coinvolte è stata disposta la custodia cautelare in carcere; il consulente dele una responsabile amministrativa sono stati posti agli arresti domiciliari; per due responsabili dei punti vendita è stato disposto l’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.