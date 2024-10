Frana in via dell’Acropoli: strada chiusa e disagi per le famiglie (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri sera, un argine del torrente che costeggia via dell’Acropoli ha ceduto, causando il crollo di una porzione della carreggiata. Il Comune ha immediatamente transennato l’area, imponendo il divieto di transito alle auto per motivi di sicurezza. Questa mattina, gli abitanti della zona si sono risvegliati con una situazione critica: numerose famiglie che risiedono nella parte interdetta della strada si trovano infatti impossibilitate a utilizzare le proprie auto, subendo notevoli disagi per spostamenti verso scuola, lavoro e altre attività quotidiane. Le autorità hanno dichiarato che verranno attuate quanto prima le verifiche per valutare la stabilità dell’area e pianificare un intervento di ripristino. Nel frattempo, i residenti si organizzano per affrontare le difficoltà di mobilità, auspicando un rapido intervento che permetta di riaprire la strada al traffico in sicurezza. Lortica.it - Frana in via dell’Acropoli: strada chiusa e disagi per le famiglie Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri sera, un argine del torrente che costeggia viaha ceduto, causando il crollo di una porzione della carreggiata. Il Comune ha immediatamente transennato l’area, imponendo il divieto di transito alle auto per motivi di sicurezza. Questa mattina, gli abitanti della zona si sono risvegliati con una situazione critica: numeroseche risiedono nella parte interdetta dellasi trovano infatti impossibilitate a utilizzare le proprie auto, subendo notevoliper spostamenti verso scuola, lavoro e altre attività quotidiane. Le autorità hanno dichiarato che verranno attuate quanto prima le verifiche per valutare la stabilità dell’area e pianificare un intervento di ripristino. Nel frattempo, i residenti si organizzano per affrontare le difficoltà di mobilità, auspicando un rapido intervento che permetta di riaprire laal traffico in sicurezza.

