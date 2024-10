Firenze: operaio investito e ucciso da un’auto sull’A1. Ast: “La Procura non ha dato la notizia” (Di martedì 29 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre 2024 - si legge in un comunicato dell'Associazione Stampa Toscana - un operaio marocchino al lavoro in un cantiere dell’A1, a Firenze, è morto dopo essere stato travolto da un’auto. Ancora una volta è stata censurata una notizia di cronaca e i cittadini si sono visti negare il diritto ad essere informati su un fatto grave qual è un incidente mortale sul lavoro L'articolo Firenze: operaio investito e ucciso da un’auto sull’A1. Ast: “La Procura non ha dato la notizia” proviene da Firenze Post. .com - Firenze: operaio investito e ucciso da un’auto sull’A1. Ast: “La Procura non ha dato la notizia” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre 2024 - si legge in un comunicato dell'Associazione Stampa Toscana - unmarocchino al lavoro in un cantiere dell’A1, a, è morto dopo essere stato travolto da. Ancora una volta è stata censurata unadi cronaca e i cittadini si sono visti negare il diritto ad essere informati su un fatto grave qual è un incidente mortale sul lavoro L'articoloda. Ast: “Lanon hala” proviene daPost.

Firenze, 29 ottobre 2024 – Tragedia sull’A1 all’altezza di Bagno a Ripoli. Un operaio di 58 anni è morto travolto da un’auto che poi non si è fermata. Dopo le indagini è stato individuato il presunto ...

FIRENZE – Sabato 26 ottobre 2024 – si legge in un comunicato dell’Associazione Stampa Toscana – un operaio marocchino al lavoro in un cantiere dell’A1, a Firenze, è morto dopo essere stato travolto da ...

Tre persone sono state indagate per la morte di Attilio Franzini, operaio 47enne della Salcef investito e ucciso da un treno mentre stava lavorando, nei pressi della stazione di San Giorgio di ...

Tre persone sono state indagate per la morte di Attilio Franzini, il 47enne operaio trasfertista di Formia (Latina), dipendente della Salcef, investito e ucciso da un treno mentre stava lavorando ...