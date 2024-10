Notizie.com - “Finiranno per uccidermi”: grande paura per Wanda Nara in Argentina

(Di martedì 29 ottobre 2024) Caduta perindurante l’ultima puntata di Bake Off Celebrities:preoccupazione per lei. In un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori,ha vissuto momenti di autentico terrore durante l’ultima puntata di Bake Off Celebrities in. La nota personalità televisiva e moglie dell’attaccante Mauro Icardi è stata protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi., preoccupazione per lei dopo la sua caduta – Screenshot TV – notizie.comTutto è accaduto in una frazione di secondo, mentre le telecamere erano puntate sui concorrenti impegnati nelle loro creazioni culinarie., presente nello studio come ospite speciale, si trovava vicino alla postazione di una delle concorrenti quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio accasciandosi a terra.