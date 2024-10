Ilrestodelcarlino.it - Fermana, momento no e tante assenze pesanti

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ arrivato un ko di misura in casa del Roma City per lache è uscita dal campo dando tutto quello che aveva in termini di abnegazione e di impegno ma dovendo fare i conti con una rosa ridotta all’osso per le. Fin dalla vigilia non erano disponibili Karkalis, Diouane e Palmucci, alle prese con problemi muscolari che andranno valutati attentamente. In particolare l’assenza di Karkalis, leader del reparto difensivo, pesa molto sugli equilibri dei gialloblù, considerando che anche Tafa ha dovuto alzare bandiera bianca a Riano, dopo appena 45 minuti, per un colpo subito. Assenza che si è andata ad aggiungere a quella di Bianchimano uscito nel primo tempo a Roma e con Romizi fermato nelle ore precedenti per un attacco febbrile.