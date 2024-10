Elezioni Liguria, Schlein: “Il Pd ha dato il massimo” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il Pd è al 28,5%. Abbiamo dato il massimo. Siamo consapevoli che non bastano ma scontiamo anche le difficoltà degli altri. Elly Schlein, segretario del Pd, si esprime così dopo le Elezioni regionali in Liguria. Ha vinto il candidato del centrodestra, Marco Bucci, che ha superato Andrea Orlando, candidato del campo largo. Il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il Pd è al 28,5%. Abbiamoil. Siamo consapevoli che non bastano ma scontiamo anche le difficoltà degli altri. Elly, segretario del Pd, si esprime così dopo leregionali in. Ha vinto il candidel centrodestra, Marco Bucci, che ha superato Andrea Orlando, candidel campo largo. Il

Elezioni regionali Liguria - Bucci vince al fotofinish. Meloni : “Unità premia”

(Adnkronos) – Quella di Marco Bucci nelle elezioni regionali in Liguria è stata una "vittoria meritata'', è il coro unanime del centrodestra. ''Una vittoria contro tutti e tutti, tra arresti e una campagna giudiziaria politica e mediatica ...

La Liguria rimane a destra. I pm hanno perso le elezioni

Per la Schlein doveva essere l’inizio della rimonta. Il suo Pd fa un buon risultato, ma a scapito degli alleati, soprattutto i 5 stelle. E adesso teme l’effetto a cascata. Continua a leggere

Elezioni Liguria, Schlein: “Il Pd ha dato il massimo”

ELEZIONI LIGURIA 2024, VISTE DA SX/ “Ha perso il Pd modello Schlein, ora Elly ascolti Prodi”

Risultati elezioni Liguria 2024: Orlando (Pd) ha perso per 9mila voti, con il Pd primo partito al 28,47%. A sinistra qualcuno si pone domande ...

Il Pd vola ma non basta, l’appello di Schlein: “Opposizioni unite, basta farsi la guerra”

La segretaria dem: “Abbiamo dato il massimo ma da soli non si vince. Scontiamo le difficoltà degli altri”. Bene Avs: “Alla coalizione serve un assetto ...

Elezioni Liguria, Bonifazi ‘scrive’ a Schlein l’elogio delle briciole: “Per colpa di Conte, rifiutati voti di Renzi (6500) e Paita (4200)”

A spoglio ancora in corso ma in dirittura d’arrivo, con Bucci destinato a diventare nuovo governatore in Liguria per poco più di un punto percentuale, ecco arrivare la prima stoccata al centrosinistra ...