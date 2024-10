Agi.it - E' morta Matilde Lorenzi, era caduta in Val Senales

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - E', la 20enne sciatrice azzurra ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo una bruttissimain Val. In un post su X la Difesa e il ministro Guido Crosetto "esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa". La giovane torinese, cresciuta sportivamente al Sestriere, stava scendendo lungo la pista Grawand G1 quando gli sci si sono divaricati e le lamine hanno perso contatto con il manto nevoso ed e'sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la sciatrice è finita fuori pista.