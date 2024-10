Di nuovo mamma a 44 anni Terzo figlio per la vip più bella incinta del nuovo compagno

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Spettacolare notizia per la super vip, che è di. Per lei si tratta della terza gravidanza, che arriva all’età di 44. Sarà il primoche avrà col, come dichiarato da una fonte vicina alla donna. Questo insider ha parlato con People e ha confermato la lieta notizia, che ha inevitabilmente scombussolato positivamente la loro vita. Saranno mesi intensi per lei e il suo partner, in attesa del bebè. La vip ha scoperto di esserea 44e potrà dare un fratellino o una sorellina ai suoi primi due figli, che oggi hanno 14 e 11. Collei si è legata sentimentalmente in modo ufficiale nel 2023, ma sembra che l’inizio della love story sia iniziata in realtà duefa. Leggi anche: “Ti amo già”.