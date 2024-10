Lopinionista.it - Dal 6 novembre “La Corrida” con Amadeus sul Nove

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) MILANO – Dopo “Chissà chi è”,sta per cominciare un’altra trasmissione televisiva sulin quanto si appresta a condurre “La”, storico format ideato da Corrado e che negli scorsi anni è stato presentato anche da Gerry Scotti e Carlo Conti. I dilettanti allo sbaraglio sono pronti a esibirsi giudicati, come tradizione, dal pubblico in studio. Appuntamento a partire da mercoledì 6in prima serata. “La”, dopo gli inizi in radio, è sbarcato in televisione nel 1986. La ricetta è sempre la stessa: persone comuni si esibiscono in vari numeri, come canto, danza, o comicità, di fronte a un pubblico in studio.