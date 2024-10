Crisi dell’auto elettrica ufficiali i nuovi dazi contro Pechino | arriveranno al 353% Audi chiude uno stabilimento a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sonoaggiuntivi sulle importazioni di auto elettriche cinesi, che erano già stati approvati il 4 ottobre dal Comitato di difesa commerciale dell’Unione europea. La Commissione ha imposto ulteriori tassazioni fino al 35,3% in risposta ai maxi sussidi sleali elargiti da. Il provvedimento sarà pubblicato nella giornata di domani – mercoledì 30 ottobre – sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore già a partire dal 31 ottobre. Rimane comunque aperta, da parte di, la porta per un compromesso con, su cui le due parti lavoreranno nelle prossime settimane. La nuova tassazione si aggiunge aidel 10% già in vigore. Intanto, di proprietà del gruppo Volkswagen, ha annunciato che lodi auto elettriche dirà i battenti.